Serie A Inter e Juve, sentite Ferrero: "Torreira vale 50 milioni"

"Torreira è un grande talento del calcio e vi dico che a gennaio non andrà via e rimarrà a giocare con la Sampdoria". Massimo Ferrero tratterrà in blucerchiato il centrocampista uruguaiano ancora per qualche mese, poi potrebbe cedere alle richieste dei grandi club, Inter e Juve su tutte in Serie A: "Partirà a giugno? Chi vivrà vedrà. Vale 50 milioni di euro".