Serie A Inter, è boom di abbonamenti

Un entusiasmo sconfinato. La Gazzetta dello Sport in edicola rende noto che procede a gonfie vele la campagna abbonamenti dell’Inter: sono 30% in più gli abbonati rispetto allo stesso periodo di un anno fa ed è già stata superata quota 10.000 tessere (si tratta della prima fase, iniziata il 3 maggio, che si concluderà martedì prossimo). L’effetto Champions e i primi acquisti (De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez) stanno facendo da traino anche se non va dimenticato che nell’ultimo campionato i nerazzurri hanno vinto lo scudetto del tifo con una media di oltre 57.000 spettatori.