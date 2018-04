Serie A Inter, distrazione muscolare ai flessori della coscia per Gagliardini: "Sono fiducioso"

Roberto Gagliardini costretto a lasciare il campo in anticipo. Durante la sfida con il Cagliari, al minuto 34, il centrocampista dell'Inter è stato costretto ad uscire per infortunio. L'ex Atalanta si è fatto male da solo (già qualche minuto prima c'era stato un problema dopo un contrasto con Ceter) riportando una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra. Giovedì sarà sottoposto a controlli ma il rischio è che il suo campionato sia già finito. Gagliardini ha rassicurato però i tifosi su twitter: "Grande vittoria ieri sera. Purtroppo un piccolo incidente di percorso, ma sono fiducioso di rientrare il prima possibile per quest’ultimo finale di stagione".