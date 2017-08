Serie A Inter, disavventura a Portofino per Joao Mario e Eder

Incidente in acqua per Joao Mario e Eder. I due giocatori dell'Inter, a Portofino con le famiglie per godersi qualche ora di relax, si sono ribaltati in mare mentre giocavano con una moto d'acqua come mostrato dal The Sun. Nessun infortunio per i due, che hanno dovuto aspettare l'intervento di un gommone della Guardia Costiera per risalire a bordo del loro yacht (foto Backgrid).