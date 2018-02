Serie A Inter-Crotone, Brozovic arrabbiato dopo il cambio

Al 77' di Inter-Crotone, Spalletti sostituisce Brozovic con Karamoh. Il croato viene fischiato e, arrabbiato, calcia via la giacca in panchina. Dopo la partita, il tecnico nerazzurro ha commentato così a Premium: "Se i giocatori reagiscono in qualche modo è anche positivo, era arrabbiato per la sostituzione e il risultato. Per me non cambia niente, non do attenzione a questo comportamento".