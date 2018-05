Serie A Inter, con il Sassuolo saranno in 70.000 a San Siro

Ancora una volta l'Inter sarà spinta dal proprio pubblico nella corsa Champions. Sabato sera arriva a San Siro il Sassuolo e per la sfida con i neroverdi (già salvi) sono già stati venduti oltre 60.000 biglietti tanto che il club di corso Vittorio Emanuele ha deciso di aprire anche il terzo anello: sugli spalti alla fine dovrebbero esserci almeno 70.000 supporter. Il Biscione ha sicuramente vinto lo scudetto del tifo perché la media in questa stagione è di 57.000 spettatori (nona società in Europa) come riferisce la Gazzetta dello Sport.