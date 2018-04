Serie A Inter-Cagliari, a San Siro la prima #INTERSOCIALNIGHT

In occasione della sfida di San Siro contro il Cagliari di questa sera, l'Inter lancia la prima 'Social Night' della storia nerazzurra. #INTERSOCIALNIGHT è una serata di condivisione ideata per i tifosi, allo stadio come online: chi acquista il kit potrà prendere parte a tutte le attività speciali previste a San Siro e riceverà una t-shirt in omaggio, chi invece resterà sul divano potrà scrivere il proprio incoraggiamento alla squadra utilizzando l'hashtag dedicato e potrà vederlo sui led posizionati a bordo campo. Tutte le informazioni sul sito della società nerazzurra.