Serie A Inter, Brozovic: "Epico Zenga, ora tocca a noi"

Il Crotone ha costretto la Lazio a non andare oltre il 2-2, risultato che rimette in gioco l'Inter in vista del quarto posto. Marcelo Brozovic sui social ha voluto ringraziare così l'allenatore dei calabresi e grande cuore nerazzurro Walter Zenga: "Sei veramente epico! Ora tocca a noi, vogliamo la Champions". Più sobrio Ranocchia che in una Instagram story ha pubblicato l'immagine dell'Uomo Ragno (soprannome di Zenga).