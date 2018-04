Serie A Inter, Brozovic: "Contro la Juve partita epica, con la testa sono già a San Siro"

Marcelo Brozovic sente molto il derby d'Italia contro la Juventus in programma sabato. "Non esiste altro pensiero nella mia testa! Sono già a San Siro!" ha scritto ieri sera il centrocampista dell'Inter su Instagram accompagnando il messaggio con la foto della sua tipica esultanza dopo i gol. Il croato ha fatto poi una promessa ai tifosi nerazzurri: "Sarò su ogni palla, in ogni spazio del campo. -5 giorni alla partita EPICA". Il countdown è proseguito questa mattina in una delle stories sul sopracitato social network e poi nel pomeriggio con la domanda "Lo faccio o non lo faccio?" associata all'immagine del gol realizzato con il Cagliari. Probabile che il 25enne continui con il conto alla rovescia fino al giorno della supersfida...