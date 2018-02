Serie A Inter-Bologna, Brozovic fischiato: lui risponde con applausi ironici

Marcelo Brozovic ha lasciato il campo al 13' della ripresa di Inter-Bologna per far posto a Rafinha. Il croato è stato sonoramente fischiato da San Siro al momento della sostituzione e ha replicato applaudendo ironicamente i tifosi al momento della sostituzione. Il centrocampista ha servito l'assist del temporaneo 1-0 a Eder, poi è progressivamente calato. Non attraversa un gran periodo, anche se Spalletti lo sta schierando spesso titolare, nonostante le voci di mercato che fino a dieci giorni fa lo hanno coinvolto, ipotizzando un possibile trasferimento al Siviglia.