Serie A Inter-Betis, tifoso si finge dirigente e passa una giornata con i nerazzurri

Mattia Verde è un tifoso dell'Inter che aveva il sogno di trascorrere un giorno con i suoi idoli ma il suo tifo è andato oltre: si è finto dirigente nerazzurro per infiltrarsi nel ritiro nerazzurro di Lecce (per l'amichevole contro il Betis) e ha trascorso una giornata a contatto con giocatori e Spalletti. Dopo essersi vestito come i dirigenti dell'Inter - pantaloni scuri, camicia bianca e cravatta nerazzurra - Mattia si è confuso con i dirigenti (quelli veri) mentre entravano in hotel dall'ingresso principale. Tra una risposta imbarazzata ma convincente allo staff dell'albergo e foto con i beniamini (Icardi, D'Ambrosio, Eder, Skriniar, Spalletti), il tifoso è riuscito a stare fino a sera a stretto contatto con la squadra interista. La storia è stata raccontata e documentata dal sito Lo Strillone.