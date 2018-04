Serie A Inter, Bepi il trombetta a San Siro dopo quasi 30 anni

Riecco Bepi il Trombetta: lo storico tifoso dell'Inter che ha colorato San Siro negli anni 80 è tornato allo stadio in occasione della sfida col Cagliari. ll suo nome vero è Giuseppe Ricciardi e, come si evince dal soprannome, la sua caratteristica principale è la capacità di suonare la trombetta, strumento una volta in voga negli stadi di Serie A. "Non mi sognavo di tornare – ha rivelato –. Il 28 aprile, in occasione di Inter-Juventus, ci sarà un revival delle vecchie glorie. Una di queste, che non posso citare, ha avuto l’idea di invitarmi. Col Cagliari è stata una prova per studiare la nuova sonorità dello stadio che è cambiato tanto in questi anni". Sui social ha già riacceso la nostalgia di tanti tifosi...