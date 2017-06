Serie A Inter: battuto 3-1 il Chiasso con Icardi, Miangue e Biabiany

Prima vittoria per Stefano Pioli sulla panchina dell'Inter, anche se solo in amichevole: ad Appiano Gentile contro il Chiasso finisce 3-1. I nerazzurri, privi di tutti i giocatori partiti con le nazionali, si sono schierati con questo 4-2-3-1: Handanovic; D'Ambrosio, Andreolli, Miangue, Santon; Melo, Kondogbia; Biabiany, Barbosa, Bakayoko; Icardi. Al 17' Inter in vantaggio con il rigore di Icardi, pari Chiasso alla mezz'ora con Susnar poi Miangue (33') e Biabiany (5' st) decidono per i nerazzurri.