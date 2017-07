Serie A Inter, Ausilio nel mirino dei tifosi: "Mancini aveva ragione"

Piero Ausilio finisce nel mirino dei tifosi dell'Inter. Il d.s. sotto accusa in particolare per due dichiarazioni: "Non possiamo portare in rosa delle che guadagnino tre volte quello che prendono i compagni" e "Vogliamo valutare giovani e top player che all'Inter possono trovare una nuova dimensione". Ecco le reazioni.