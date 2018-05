Serie A Inter, allenamento con le leggende del club

Allenamento speciale agli ordini di Luciano Spalletti per i 22 Inter Forever che prenderanno parte del tour 'Inter Forever goes to England', una prima volta assoluta per le leggende nerazzurre in compagnia della Prima Squadra. In programma ci sono le sfide contro Chelsea Legends per il match "In Memory Of Ray Wilkins" e Norwich City Legends, nella città della contea di Norfolk. In mattinata, dunque, allenamento al Centro Sportivo Suning: ritrovo in palestra, risveglio muscolare, torello e possesso palla sul campo.

Ecco tutti i giocatori agli ordini di mister Riccardo Ferri: Toldo 1, Bergomi 2, J. Zanetti 4, Djorkaeff 6, Bianchi 7, Berti 8, Crespo 9, Klinsmann 11, Frey 12, Kharja 14, Dacourt 15, G. Baresi 18, Cambiasso 19, Karagkounis 21, Materazzi 23, Silvestre 24, Samuel 25, Chivu 26, Dabo 27, Suazo 29, Colonnese 33, M. Paganin 36.