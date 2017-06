Serie A Inter, alla cena di Natale Wanda Nara si prende la scena

Tempo di cena di Natale per l'Inter. I giocatori nerazzurri e le loro compagne, oltre a tutti i dipendenti, si sono scambiati i tradizionali auguri. In 'evidenza' la bellissima Wanda Nara, moglie di Icardi, e Gabigol per il look particolare rispetto ai compagni...