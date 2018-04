Serie A Inter, Adriano alla Pinetina: incontra Icardi

Ventiquattro ore fa lo aveva ringraziato su Instagram per una sua vecchia intervista, ora Adriano ha incontrato Mauro Icardi che in passato aveva individuato nell'Imperatore un suo idolo. L'ex attaccante brasiliano, a Milano anche per celebrare i 110 anni dell'Inter, si è recato alla Pinetina e sui social network ha postato la foto con l'attuale capitano nerazzurro. Nei giorni scorsi, oltre a documentare la sua vacanza con foto di feste in discoteca e del suo soggiorno in hotel, Adriano si era visto anche con Daniele Massaro, ex attaccante del Milan e ora talent Premium.