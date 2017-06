Serie A Inter, 4-2 al Renate: in gol Gabigol

All'indomani della vittoria ottenuta in extremis sul Torini, l'Inter è tornata in campo per allenarsi al centro sportivo di Appiano Gentile. I giocatori maggiormente impegnati ieri al Meazza hanno svolto, come di consueto, un lavoro di scarico. Tutti gli altri, invece, hanno disputato una partitella d'allenamento contro il Renate, squadra lombarda di Lega Pro. La squadra di Frank de Boer si è imposta vince 4-2: in gol Palacio, Gabigol, Perisic e Jovetic.