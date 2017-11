Serie A Insulti sul post dedicato all'AIRC, Bonucci risponde ai tifosi

Questa volta Bonucci non è rimasto in silenzio. Il capitano del Milan su Instagram ha pubblicato un post in favore dell'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) ma alcuni tifosi hanno insultato il capitano rossonero. Che ha così replicato: "Accetto ogni forma di critica, gratuita e non. Ma non accetto commenti stupidi e volgari sotto un post di questo genere, in cui si parla di ricerca e di lotta a una malattia simile. Invece di perdere del tempo così, mandate un messaggio e fate del bene”.