Serie A Insulti razzisti sui social, Juan Jesus: "Ora basta, denuncio"

Juan Jesus vittima di razzismo. Il difensore della Roma ha ricevuto su Instagram un messaggio dai toni deprecabili e ha deciso di pubblicarlo annunciando che denuncerà i genitori dell’autore (il ragazzo è minorenne) degli insulti. “Vorrei lasciar perdere ma non posso. In un mondo pieno di preconcetti e guerre, se posso fare qualcosa per cambiare il futuro lo farò. Perché ho dei figli e non voglio un futuro con persone così brutte insieme a loro. BASTA. Il futuro è in buone mani… denuncia per i tuoi in arrivo, caro mio” ha scritto il brasiliano nelle stories del social network dove ha anche pubblicato il volto del giovane.