Serie A Infortunio al ginocchio: il Torino e Ventura in ansia per Belotti

Ventura e il Torino incrociano le dita. Nel corso della sfida contro il Verona Andrea Belotti è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un problema al ginocchio. L’infortunio non sembra grave perché in seguito l’attaccante ha seguito gli ultimi minuti del match in panchina con uan borsa del ghiaccio sulla parte lesa. Saranno però necessari ulteriori accertamenti come confermato da Mihajlovic: “Non sappiamo ancora nulla, farà gli esami e avremo gli esiti domani o dopodomani. Ha preso già una botta nel primo tempo. Gli avevo già chiesto qual’era la situazione all’intervallo, mi aveva dato garanzie che era tutto a posto. Per questo avevo fatto scaldare Sadiq". E’ a rischio la presenza del bomber nelle gare di qualificazione Mondiale dell’Italia con Macedonia e Albania.