Serie A In Belgio: "Nainggolan ubriaco alla guida". Lui "Tutte stron..., ecco la patente"

"Radja Nainggolan è stato fermato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore a 2 dopo la partita tra il Belgio e la Grecia dello scorso 25 marzo e gli è stata ritirata la patente ritirata". La notizia è apparsa sull'homepage del sito "Nieuwsblad.de" e in Belgio diverse fonti confermano, ma il giocatore smentisce seccamente: "Sono tutte str... guidava un mio amico".

Stando a quanto scritto dal sito belga, Nainggolan sarebbe stato fermato dalla polizia stradale alle 7 del mattino, con un tasso alcolemico di molto superiore al consentito. Non solo: Nainggolan, nonostante il volo programmato per la Russia della mattina dopo, sarebbe stato fermato al termine di una notte in discoteca e, avrebbe anche dovuto pagare una multa da 1200 euro (oltre a vedersi ritirata la patente).

Ma il centrocampista giallorosso non ci sta: "Non guidavo io ma un mio amico. Non ho neanche dovuto sottopormi all'alcol test perché ero seduto accanto". E per smentire le voci pubblica su Instagram la foto della sua patente...