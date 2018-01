Serie A Immobile, che giornata! Quattro gol e quattro record

- La Lazio ha segnato 5 o + gol nello stesso match in questo campionato per la terza volta. Nessun'altra formazione c'é riuscita piu di una volta.

- Escludendo il derby di Roma, la Lazio non ha mai perso in trasferta in questo campionato: 26 punti conquistati dalla squadra di Inzaghi fuori casa, meno solo del Napoli (28) in questa speciale classifica.

- Prima di Immobile, l'ultimo giocatore della Lazio a segnare almeno 20 gol in due campionati di A consecutivi fu Giuseppe Signori (1992/93 e 1993/94).

- Primo poker in Serie A per Immobile. L'ultimo giocatore a segnare un poker in Serie A fu Parolo in Pescara-Lazio a febbraio.

- Immobile ha partecipato a 53 gol (43 reti, 10 assist) in 54 partite di Serie A giocate con la Lazio.

- 13 gol in trasferta in questo campionato per Immobile, primato in questa Serie A.

- Immobile é il primo giocatore a fare tripletta nel primo tempo in un match di A da Keita vs Palermo ad aprile (era proprio un giocatore della Lazio).

- Prima doppietta in A per Antenucci, sesta marcatura multipla per Immobile in questo campionato (record pari a Icardi).