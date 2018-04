Serie A Il Tempo: "Botte e minacce, Pjanic nei guai"

"Botte e minacce. La fidanzata inguaia Pjanic" titola oggi Il Tempo. "Lo juventino indagato per maltrattamenti e lesioni. La donna romana accusa, ma per il pm va archiviato" si legge nel sommario. E ancora: "La vittima racconta di uno schiaffo e di altre liti in macchina e in hotel".

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, la Procura di Roma avrebbe chiesto l'archiviazione del caso riguardante la fidanzata di Miralem Pjanic, che aveva presentato una querela per maltrattamenti. Nell'ottobre del 2016 Francesca Rizza aveva denunciato schiaffi, strattoni e altri presunti comportamenti aggressivi da parte del centrocampista della Juventus, ma poi ha deciso di ritirare l'esposto facendo cadere l'accusa di lesioni. Ora il fascicolo passa nelle mani del giudice per le indagini preliminari.