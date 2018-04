Serie A Il Questore di Napoli: "Stiamo preparando la festa scudetto"

Sull'onda lunga dell'euforia che ha travolto Napoli dopo la vittoria al 90' sul campo della Juventus, in città hanno dimenticato addirittura la proverbiale scaramanzia e cominciano già a preparare la festa scudetto. L'annuncio arriva direttamente dal Questore della città, Antonio De Iesu, che intervistato da calcionapoli24.it ha anticipato che la macchina organizzativa è già al lavoro per garantire un festa in assoluta sicurezza e tranquillità: "Come appassionato dico che ci avviciniamo a un evento storico, dal punto di vista istituzionale aggiungo che stiamo già lavorando per assicurare tutti i servizi necessari. Sarà un evento particolare vissuto con grande entusiasmo e leggerezza da parte di tutto il popolo napoletano. Da tifoso - ha poi concluso De Iesu - sono certo che il Napoli ce la farà".