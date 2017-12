Il Pordenone all'Inter: "Facciamo la pace?"

Dopo Inter-Pordenone entrambe le squadre hanno infilato due sconfitte consecutive nei rispettivi campionati: i nerazzurri contro Udinese e Sassuolo in serie A, i friulani contro Renate e Santarcangelo in serie C. Ecco perché su Twitter il Pordenone ha provato a "spezzare" la maledizione del post coppa Italia: "Inter, quattro sconfitte in 2 dopo LA partita: è un periodo un po' così, ma ci rialzeremo! Ps: tifosi interisti, facciamo pace? In fondo, ci vogliamo bene". Infatti molti tifosi nerazzurri, dopo il ko contro il Renate, erano andati a festeggiare nel profilo twitter dei friulani.