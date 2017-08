Serie A Il Papu Gomez smentisce il riferimento social a Spinazzola

"Io non trattengo nessuno, lascio agli altri la libertà di scegliere se starmi accanto o andar via. Credo che chi vuole esserci c'è". Il Papu Gomez, capitano dell'Atalanta, si sfoga sui social network e anche se non lo cita direttamente manda un chiaro messaggio a Leonardo Spinazzola, che nei giorni scorsi aveva espresso la chiara intenzione di realizzare il suo sogno e vestire la maglia della Juventus. Un'uscita che a Bergamo è stata vissuta male da tutto l'ambiente e il capitano dei nerazzurri ha affidato il suo pensiero ad alcune Instagram stories con cui ha voluto mandare un messaggio all'esterno: "Perdonare, per me, vuol dire non portare rancore. Ma la fiducia, mi dispiace te la sei giocata". L'argentino ha in seguito smentito il riferimento al compagno: "A volte si dà per scontato di conoscere tutto di una persona solo perché è un personaggio pubblico. Ma anche io, nella vita privata, vivo momenti di rabbia e delusione e non è detto che c'entrino il calcio e soprattutto i compagni di squadra".