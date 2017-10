Serie A Il papà di Cutrone svela: "Aveva fatto un provino con l'Inter"

Cutrone è il giocatore del momento in casa Milan ma il suo presente poteva essere sull’altra sponda del Naviglio. A rivelarlo, a calciomercato.com, è il padre dell’attaccante rossonero: "C’era stato un provino con l’Inter, era andato anche bene. Poi non li ho più sentiti e siamo andati a farne un altro con il Milan. E’ piaciuto subito a Bianchessi (ex responsabile dell’attività di base e dello scouting Under 14 del club di via Aldo Rossi ndr), c’è stata una stretta di mano da signori vecchio stampo. Più che la firma, è bastata quella". Il 15 ottobre è in programma il derby e per la giovane punta potrebbe essre l’occasione di una ‘rivincita’: "Prima di tutto, spero che Patrick giochi. Se poi segnasse, tanto meglio".