Serie A Il nuovo Milan di Montella ok al debutto: Lugano battuto 4-0

Il nuovo Milan parte bene. I rossoneri hanno battuto 4-0 il Lugano nella prima uscita stagionale. A sbloccare il match dopo soli due minuti di gioco Cutrone mentre nella ripresa sono arrivate le reti di Crociata, Sosa e Gustavo Gomez. La condizione fisica, a meno di una settimana dall'inizio della preparazione, non può essere ancora ottimale ma Montella riceve indicazioni positive dai suoi giocatori. A partire da Ricardo Rodriguez che mette in mostra le sue doti offensive sulla fascia sinistra dove in avanti ha agito dal primo minuto Calhanoglu: pregevole qualche combinazione con l'ex terzino del Wolfsburg. In mezzo al campo esordio per Kessie: l'ex atalantino si mette in luce per la sua ampia falcata. In campo dall'inizio anche Musacchio e Borini. Nel secondo tempo Montella rivoluziona la squadra inserendo, tra gli altri, De Scciglio, Bacca, Niang, Sosa e Josè Mauri. I due argentini si rendono protagonisti rispettivamente con un gol e due assist. Venerdì i rossoneri partiranno per la Cina dove sono in programma le sfide contro Borussia Dortmund il 18 e col Bayern Monaco il 22 luglio per l'International Champions Cup.