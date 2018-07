Serie A Il nuovo bus della Juve: il design è di Lapo

Il pullman della Juventus cambia aspetto. Come informa il sito ufficiale dei bianconeri, è "nato dalla collaborazione con Garage Italia (di Lapo Elkann ndr), che ne ha studiato e sviluppato il nuovo look. Il concept riprende l’idea dell’onda bianconera: un’onda inarrestabile che si esprime sia nei successi della squadra in campo che attraverso l’incontenibile entusiasmo dei tifosi. Un’onda che Garage Italia ha saputo trasmettere grazie alla realizzazione di un design innovativo, caratterizzato dall’uso di tutta l’area vetrata per continuare il pattern su tutta la superficie del bus e dall’uso insolito di colori opachi per ottenere una migliore resa visiva".