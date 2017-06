Serie A Il figlio di Bonucci adora Belotti, il Gallo: "Ha capito tutto!"

Simpatico siparietto social tra Leonardo Bonucci e Andrea Belotti. Il difensore della Juventus posta su Instagram una foto del figlio Lorenzo contento per aver trovato due volte il Gallo - suo idolo - tra le figurine: "Cosa non si fa per i figlio...". L'attaccante del Toro, su Twitter, risponde: "Lorenzo ha capito tutto, gli mando un abbraccio!".