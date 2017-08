Serie A Il caso Keita si infiamma: scritte offensive a Formello

La frattura fra Keita e la Lazio sembra ormai insanabile. Nella notte sono apparse a Formello, vicino al centro sportivo biancoceleste, alcune scritte molto offensive nei confronti della punta senegalese, al centro di un intrigo di mercato con la Juventus, e del suo agente Roberto Calenda. La rottura con la società è esplosa nella giornata di ieri: il 22enne non è stato convocato per la finale di Supercoppa Italiana e si è sfogato su twitter: "La mancata convocazione per la finale di Supercoppa mi ha profondamente amareggiato. È la prima partita importante della stagione, per la quale mi ero preparato e mi sono fatto trovare pronto. La decisione della società, evidentemente estranea a criteri puramente sportivi, mi crea un disagio psicologico del quale non so valutare adesso le conseguenze".