Serie A Il Bologna e la Roma salutano Fabrizio Frizzi: "Se ne è andato un grande amico"

"Se n'è andato un grande amico del Bologna. Ciao Fabrizio". Il club rossoblù ha voluto salutare in questo modo Fabrizio Frizzi, popolare conduttore tv scomparso nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma all'età di 60 anni in seguito a un'emorragia cerebrale. Frizzi era un tifoso della Roma ("Ciao Fabrizio" il messaggio del club giallorosso) ma simpatizzava anche per la società emiliana per la quale faceva il tifo suo padre. E sabato al Dall'Ara andrà in scena proprio Bologna-Roma.



Oltre al calcio l'altra grande passione era quella delle moto. Frizzi era grande amico di Max Biaggi che lo ha ricordato su twitter: "Quali parole posso trovare in questo momento...? Dolore, rabbia e delusione per questo mondo ingiusto. Arrivederci Fratellone mio. Sei e rimarrai un esempio per tutti!".