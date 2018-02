Serie A Icardi-Wanda, una foto per scacciare le nubi

Mentre l'Inter prepara l'importantissimo derby di domenica sera, Mauro Icardi, tornato finalmente ad allenarsi in gruppo, continua a giocare una doppia partita, dentro e fuori dal campo. Dopo che la moglie Wanda ha annunciato via Twitter di aver depositato denunce-querele per diffamazione a seguito di una serie di articoli "dove si racconta di un presunto e assolutamente inesistente 'scandalo sessuale in casa Inter' nonché di 'botte e tradimenti'", Maurito ha voluto postare una foto sul proprio profilo Instagram che lo ritrae passeggiare felicemente con la sua dolce metà. "Quelli che ti criticano sono quelli che vorrebbero vederti diverso...perché vedono in te quello che non saranno mai", scrive Maurito, che però con questa foto ha fatto preoccupare qualche tifoso. A Milano infatti in questi giorni fa freddissimo e vedere il bomber argentino passeggiare in mezze maniche a pochi giorni dalla sfida col Milan non ha fatto piacere ai fan nerazzurri, che però possono stare tranquilli: si tratta di una 'foto di repertorio'.