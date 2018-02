Serie A Icardi scherza su Instagram: "Devo seguire o no Wanda?"

La richiesta di Luciano Spalletti, di usare i social network in maniera più accorta, è rimasta inascoltata. Il capitano dell'Inter Mauro Icardi, nonostante il momento delicato della squadra nerazzurra, ha voglia di giocare sui social, tanto che oggi propone un 'sondaggio', interpellando i suoi follower: ''Seguire o non seguire Wanda Nara su Instagram?''. L'argentino nei giorni scorsi aveva interrotto i rapporti social con la moglie e molti avevano pensato ad una crisi nel matrimonio. Un gesto spiegato così dalla sorella di Wanda: ''La verità è che Icardi è molto geloso. Wanda è una bomba e quando pubblica certe foto come puoi non essere geloso? Forse non voleva vedere altre foto. Poi Wanda era partita per l'Argentina''