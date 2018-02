Serie A Icardi non la segue, Wanda Nara scatenata su Instagram

Nessuna crisi in casa Icardi anche se Mauro continua a non tornare a seguire Wanda su Instagram. La cognata di lei aveva descritto il capitano dell'Inter come molto geloso delle foto postate dalla moglie ma questo non ferma la modella: altra raffica di scatti sexy con pieno di like.