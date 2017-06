Serie A Icardi, maledizione Milan: mai a segno contro i rossoneri

Sette partite e zero gol. Sono questi i numeri di Mauro Icardi contro il Milan: un tabù da sfatare, quello dell'attaccante nerazzurro, che lo distingue dai suoi predecessori con la maglia dell'Inter, come Cruz, Crespo, Ibrahimovic, Milito e Adriano, tutti a segno nel derby contro i rossoneri.



Un paradosso, se si considera la precisione chirurgica del centravanti argentino sotto porta, implacabile contro qualunque portiere si trovi di fronte.



La sua vittima preferita, ironia della sorte, è la Juventus, colpita ben 8 volte dal 2012. Solo il Milan, oltre all'Inter (affrontata quando vestiva la maglia della Sampdoria), manca a Maurito per completare la sua lista delle vittime in Serie A. L'ultima volta ci era andato vicino, ma il palo gli aveva negato la gioia del gol su rigore. Maledizione o semplice casualità?