Icardi in vacanza con Wanda in Sudafrica: i tifosi se la prendono per una foto...

In tempo di mercato ogni minimo particolare non sfugge ai tifosi, soprattutto quando si parla di Icardi e Wanda Nara. La moglie-agente del capitano dell'Inter ha pubblicato su Instagram alcune stories relative alla vacanza che sta facendo con il marito in Sudafrica. Ebbene la showgirl ha immortalato anche una zebra (simbolo della Juventus) facendo agitare i tifosi nerazzurri (alcuni dei quali hanno scritto commenti poco carini). Peccato però che in precedenza, tra gli altri animali del safari, era comparso anche un biscione, simbolo del club di corso Vittorio Emanuele... Insomma nessun indizio sulla futura destinazione dell'attaccante argentino dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni.