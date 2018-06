Icardi, cosa significa questo messaggio?

Mauro Icardi continua a documentare su Instagram la vacanza in Sudrafrica con la moglie Wanda Nara . Il capitano dell’Inter nella giornata di oggi ha postato l’immagine del leone tatuato sul suo corpo accompagnata da un messaggio particolare (forse un indizio di mercato visto che l’attaccante non ha ancora rinnovato con i nerazzurri e secondo diverse indiscrezioni non sarebbe incedibile): "Non serve essere circondati da tanta gente per avere valore. Il Leone cammina da solo, sono le pecore che vivono nella mandria". L'attaccante argentino avrà voluto lanciare qualche segnale?