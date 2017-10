Serie A Icardi ai tifosi: "Aiutatemi a scegliere il nome del mio cucciolo"

La famiglia Icardi si allarga. Dopo Coco e Junior, ecco un altro cane: un cucciolo di alano blu. Il capitano dell'Inter in proposito si è rivolto ai tifosi su Instragram: "Ti piacerebbe aiutarci a scegliere un nome per il nostro nuovo cucciolo?? Il nome scelto verrà premiato con una maglia dell’Inter dedicata". Inutile dire che le proposte non sono mancate...