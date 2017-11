Serie A Iaquinta, "pressioni della 'Ndrangheta per farlo giocare": l'Udinese smentisce

La troppa panchina di Vincenzo Iaquinta ai tempi dell’Udinese non sarebbe affatto andata giù alla ‘Ndràngheta. A svelarlo è stato il pentito Salvatore Muto, che ha parlato di presunte pressioni per far giocare o altrimenti cedere l'attaccante di Cutro, paese della provincia di Crotone, che avrebbe anche fatto pervenire nel carcere di Catanzaro alcune scarpe da calcio. Immediata e dura la replica del club friulano, che ha respinto ogni accusa sulla vicenda legata all’attaccante che nel 2006 si laureò campione del mondo con la Nazionale: “Le dichiarazioni apparse sulla stampa in merito alla cessione nel 2007 del giocatore Vincenzo Iaquinta sono destituite di ogni fondamento. Udinese Calcio rigetta qualsiasi affermazione apparsa sui media che rimandi a possibili pressioni ricevute in merito alla cessione di propri giocatori”. Lo riporta Il Messaggero Veneto.