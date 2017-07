Serie A I tifosi di Lazio e Roma contro Kolarov

Aleksandar Kolarov è vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma ma l'acquisto non va giù a tutti i tifosi giallorossi. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo la festa per i 90 anni di club, è apparsa una scritta su un muretto del Circo Massimo (come mostrato dal Corriere dello Sport): "Kolarov ca** bast****" e poi la data del 11 aprile 2009, quando il serbo segnò il gol del 4-2 biancoceleste in un derby della Capitale. Nel pomeriggio, risposta laziale ad Auronzo di Cadore dove è stato esposto lo striscione "Kolarov verme".