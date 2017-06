Serie A I tifosi del Napoli comprano una pagina del Mattino per caricare la squadra

I tifosi del Napoli hanno voluto caricare la squadra azzurra in vista del doppio impegno contro la Juventus comprando una pagina del Mattino. Questo il messaggio dei sostenitori campani: "2 aprile 2017-5 aprile 2017: le quattro giornate di Napoli. Per il nostro popolo non saranno due partite come le altre. La maglia che indossate è l'unica cosa che conta e non va mai tradita. In campo non sarete mai soli: 1 comandante, 11 briganti e la passione di una città intera... Avanti uniti e fieri!". Impossibile non notare un evidente riferimento anche a Gonzalo Higuain...