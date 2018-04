Serie A I tifosi del Napoli all'attacco di Politano: "Piccolo uomo, vergognati"

"Un punto importante per la nostra classifica. #ForzaSasol". Questo post di Matteo Politano sui social ha scatenato i tifosi del Napoli, amareggiati per il pareggio di Reggio Emilia che ha allontanato la squadra di Sarri dal primo posto. Nel mirino la grinta messa in campo dai giocatori neroverdi, sconfitti a febbraio 7-0 allo Stadium. "Schiavi della Juve, vergogna", "Bravo servitore del padrone, speriamo tu possa retrocedere Scansuolo", "Piccolo uomo" sono solo alcuni dei messaggi dei supporter partonopei nei confronti dell'attaccante, a segno ieri e a lungo inseguito dal club di De Laurentiis ma 'bloccato' dalla società di Squinzi a gennaio.