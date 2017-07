Serie A I brasiliani della Juve: grandi colpi e anche alcuni flop...

La Juventus si tinge di verdeoro. I bianconeri hanno chiuso per Douglas Costa: l'esterno brasiliano spera di ripercorrere le orme di Alex Sandro e Dani Alves che, a dispetto dell'addio anticipato, si è reso comunque prtotagonista di una grande stagione alla corte di Allegri. Sono stati questi due grandi colpi per la società di Corso Galileo Ferraris, non sempre fortunata con gli acquisti made in Brasile. Basti pensare a Diego e Felipe Melo, che hanno deluso clamorosamente le aspettative tra il 2009 e il 2011. Non eccezionale nemmeno l'esperienza di Hernanes e, in misura minore, di Amauri. Delusioni non arrivate invece da Emerson, pilastro della Juventus di Capello nelle stagioni 2004/05 e 2005/06.