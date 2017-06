Serie A I 50 anni di Roberto Baggio: auguri al campione che ha unito i tifosi

Traguardo importante per uno dei più grandi numeri 10 italiani e non solo. Roberto Baggio compie infatti 50 anni: il Divin Codino, ritiratosi nel 2004, resta nel cuore di tutti i tifosi e gli amanti del calcio. L'ex fuoriclasse ha dato spettacolo sui campi di tutto il mondo per un ventennio giocando con le maglie di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, e naturalmente della Nazionale. Indimenticabile il mondiale del 1994 negli Usa: con i suoi gol Baggio ha infatti trascinato l'Italia di Sacchi in finale facendo sognare un paese intero. Un anno prima era arrivato il Pallone d'Oro. Un campione senza maglia e amato praticamente da tutti: questo è stato Roberto Baggio, nel cui palmares figurano due scudetti, una coppa Italia e una coppa Uefa.