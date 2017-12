Serie A Howedes, 'scuse' per l'infortunio: "Sono infinitamente deluso"

"Sono infinitamente deluso, ma con la squadra al mio fianco farò di tutto per tornare in campo il più in fretta possibile". Benedikt Howedes, il cui rientro è previsto solo nel nuovo anno, quasi si scusa dopo l'ennesimo infortunio muscolare, una lesione alla coscia destra: "Cari fans, mille grazie per tutti i vostri messaggi - spiega il difensore su Instagram -. Dopo che finalmente mi è stata data l'opportunità di fare il mio primo debutto competitivo per la Juve la settimana scorsa, nell'allenamento prima della partita contro il Napoli ho riportato una lesione al muscolo della coscia destra".