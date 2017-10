Serie A Howedes, la Juve annuncia almeno un mese di stop

Grande entusiaimo in casa Juve per la vittoria nel derby, ma preoccupano le condizioni fisiche di Benedikt Howedes. La società bianconera ha emesso un comunicato nel quale si precisa che il giocatore starà lontano dai campi di gioco come minimo per un mese a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra: "Il giocatore Benedikt Howedes, nel corso della seduta di allenamento dello scorso giovedì 21 settembre, ha riportato un trauma distrattivo alla regione posteriore della coscia sinistra, in un'area fibrocicatriziale riferibile a lesione di vecchia data, che ai primi accertamenti appare di lieve-media entità. La prognosi iniziale può essere indicativamente dimensionata in 4 settimane per la ripresa dell'attività, ma potrà essere meglio definita solamente dalle risultanze di monitoraggio clinico quotidiano e di ulteriori controlli strumentali".