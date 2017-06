Serie A Hiljemark, 12 cambi di allenatore in 18 mesi

Come fatto notare dal nostro Ricky Buscaglia su Twitter, in 18 mesi in Italia, Oscar Hiljemark ha cambiato 12 volte allenatore, con l'ipotetica media di uno ogni 45 giorni. Ecco tutti gli uomini che lo hanno allenato tra Palermo a Genoa.