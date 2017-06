Serie A Higuain vince il premio di capocannoniere: ma è quello dell'anno scorso...

Dzeko e Mertens si mettano l'anima in pace: se vinceranno il titolo di capocannoniere, quest'estate non potranno mettere il premio in bella vista per vantarsi con amici e parenti. Già, perchè le tempistiche di consegna del premio sono piuttosto lunghe, come può testimoniare Gonzalo Higuain: l'attaccante della Juve l'ha ricevuto infatti oggi, a 375 giorni di distanza dalla splendida tripletta al Frosinone con cui ha scritto la storia della Serie A... "meglio tardi che mai" commenta qualcuno su Twitter, altri malignamente scrivono che "hanno aspettato che andasse alla Juve", mentre un utente sottolinea: "Manco un ufficio del catasto ci mette tanto...."